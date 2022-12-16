- 16 Ara 2022 - 14:04 G: 16 Ara 2022 - 14:08

Çöp Adam Dizisinin Final Kararı Yakındır! Daha Yeni Başladı; Başrolün Ayrılacağı Ortaya Çıktı! “Bu Kadarı da Pes”

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, sezona hızlı başladı. Reyting listesine girmeyi başaran Çöp Adam dizisi, her bölümünde biraz daha çok izlenmeyi başarırken; aynı zamanda hikayesi ile de ilgi uyandırdı. Yeni sezona hızla ısınması beklenen Çöp Adam dizisinden gelen ayrılık haberinin detayları haberimizde...

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, sezona hızlı başladı. Reyting listesine girmeyi başaran Çöp Adam dizisi, her bölümünde biraz daha çok izlenmeyi başarırken; aynı zamanda hikayesi ile de ilgi uyandırdı. Yeni sezona hızla ısınması beklenen Çöp Adam dizisinden gelen ayrılık haberi ise, dizinin seyircisinde kelimenin tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oluşturdu! Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor? Çöp Adam dizisi bitecek mi? Çöp Adam dizisinden hangi oyuncu ayrılacak? İşte, detaylar…

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16 Ara 2022 - 14:04 - Dizi Haberleri

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