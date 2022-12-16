- 16 Ara 2022 - 14:07 G: 16 Ara 2022 - 14:11

Büyük Sır Ortaya Çıktı! Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Ünlüler dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün arasındaki beş yıllık aşk bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddiaları doğru çoktu. İddialara ilişkin Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden ilk konuşan isim ise, ünlü oyuncu oldu! İşte detaylar...

Ünlüler dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün arasındaki beş yıllık aşk bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddiaları doğru çoktu. İddialara ilişkin Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden ilk konuşan isim ise, ünlü oyuncu oldu! Peki, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden ayrıldı? Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile ilişkisinin noktalanmasına dair ne dedi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Ara 2022 - 14:07 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi… mask
Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi…
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir? mask
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir?
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir? mask
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir?
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak!
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!” mask
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!”
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena... mask
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çöp Adam Dizisinin Final Kararı Yakındır! Daha Yeni Başladı; Başrolün Ayrılacağı Ortaya Çıktı! “Bu Kadarı da Pes” mask
Çöp Adam Dizisinin Final Kararı Yakındır! Daha Yeni Başladı; Başrolün Ayrılacağı Ortaya Çıktı! “Bu Kadarı da Pes”
Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi… mask
Seren Serengil’in Sevgilisi En Sonunda Delirdi! Hiç Acımadı; Tek Tek İfşa Etti! Seren Serengil’in Hamlesi…
Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Tüyleri Diken Diken Açıklama! “Çoluk Çocuk Var Abi Ne Diyorsun!” Meğer Öyle Bir Şey Yapıyormuş Ki… mask
Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Tüyleri Diken Diken Açıklama! “Çoluk Çocuk Var Abi Ne Diyorsun!” Meğer Öyle Bir Şey Yapıyormuş Ki…
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Darmaduman Dizisi Final Mi Yapıyor? Darmaduman Dizisi Neden Final Yapıyor? Darmaduman Oyuncuları Kimlerdir? mask
Darmaduman Dizisi Final Mi Yapıyor? Darmaduman Dizisi Neden Final Yapıyor? Darmaduman Oyuncuları Kimlerdir?
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir? mask
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL