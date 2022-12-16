Büyük Sır Ortaya Çıktı! Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Ünlüler dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün arasındaki beş yıllık aşk bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddiaları doğru çoktu. İddialara ilişkin Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden ilk konuşan isim ise, ünlü oyuncu oldu! İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün arasındaki beş yıllık aşk bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddiaları doğru çoktu. İddialara ilişkin Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden ilk konuşan isim ise, ünlü oyuncu oldu! Peki, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden ayrıldı? Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile ilişkisinin noktalanmasına dair ne dedi? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 14:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.