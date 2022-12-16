Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü Neden Ayrıldı? Hazar Ergüçlü'den İtiraf Geldi... Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Ünlüler dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün arasındaki beş yıllık aşk bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddiaları doğru çoktu. İddialara ilişkin Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden ilk konuşan isim ise, ünlü oyuncu oldu! Peki, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü neden ayrıldı? Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile ilişkisinin noktalanmasına dair ne dedi? İşte, detaylar…

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