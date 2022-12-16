Ceyda Düvenci’nin Sır Gibi Sakladığı Bilgi Ortaya Çıktı! Milyonlar Akım Yarattı; Herkes Bunu Yapmaya Başladı! Meğer…

Şimdilerde seyirci karşısına NTV ekranlarından yayınlanan ‘Bambaşka Sohbetler’ isimli program ile çıkan ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kısa süre içerisinde hızla kilo vermesi ve incelmesiyle dikkat çekmeye başlamıştı. İlk kez güzellik sırrını açıklayan Ceyda Düvenci, nasıl bu kadar hızlı inceldiğine dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan Ceyda Düvenci’nin açıklamasından sonra herkes, ünlü oyuncunun kullandığı yöntemi araştırmaya başladı. Peki, Ceyda Düvenci kaç kilo verdi? Ceyda Düvenci nasıl kilo verdi? Ceyda Düvenci’nin zayıflama sırrı ne? İşte, detaylar…

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