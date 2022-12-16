Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Evi Tokadı Yapıştırıyor! “Biz Yaşamıyoruz Ki!” Tepkiler Arka Arkaya…

Düğünleri ile bu yaza damgasını vuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, yeni evlerindeki tadilatın sonuna geldi. Tadilat için milyonlarca lira harcadıkları öğrenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin evinden ilk kare de geldi. Demet Özdemir’in pozunda görülen evin şıklığı herkesi kendisine hayran bırakırken; aynı zamanda ünlü oyuncunun üzerindeki kombinin fiyatı da dudakları uçuklattı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin evi nasıl? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, nerede yaşıyor? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, evlerine ne kadar harcadı? İşte, detaylar…

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