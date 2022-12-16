Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni...

Ekranların ünlü isimleri olan oyuncular Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti, bir süredir aşk yaşıyordu. Ne zaman evlenecekleri merak edilen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftiyle ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia üzerine Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti ayrıldı mı? Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti neden ayrıldı? Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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