Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni...
Ekranların ünlü isimleri olan oyuncular Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti, bir süredir aşk yaşıyordu. Ne zaman evlenecekleri merak edilen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftiyle ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia üzerine Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..
Ekranların ünlü isimleri olan oyuncular Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti, bir süredir aşk yaşıyordu. Ne zaman evlenecekleri merak edilen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftiyle ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia üzerine Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti ayrıldı mı? Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti neden ayrıldı? Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 23:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.