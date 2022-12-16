Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 50 Milyonluk Sarayda Yaşıyorlar! Bu eve toplamda 3 Milyon TL harcamışlardı! Hanımın Onayına Sunmuş...

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan taze evliler Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam objektifler ile karşılaştı. Objektiflerin sorularına yanıt vermekten kaçınmayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, ayaküstü muhabirler ile sohbet etti. Oğuzhan Koç’un yeni klibi ile ilgili söylediği sözler ise, akıllara bir kez daha ‘Hanımcılık kazanacak’ sözünü getirdi! Peki, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin evliliği nasıl gidiyor? Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, ne açıklaması yaptı? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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