Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 50 Milyonluk Sarayda Yaşıyorlar! Bu eve toplamda 3 Milyon TL harcamışlardı! Hanımın Onayına Sunmuş...
Ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan taze evliler Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam objektifler ile karşılaştı. Objektiflerin sorularına yanıt vermekten kaçınmayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, ayaküstü muhabirler ile sohbet etti. İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan taze evliler Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam objektifler ile karşılaştı. Objektiflerin sorularına yanıt vermekten kaçınmayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, ayaküstü muhabirler ile sohbet etti. Oğuzhan Koç’un yeni klibi ile ilgili söylediği sözler ise, akıllara bir kez daha ‘Hanımcılık kazanacak’ sözünü getirdi! Peki, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin evliliği nasıl gidiyor? Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, ne açıklaması yaptı? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Ara 2022 - 23:04 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.