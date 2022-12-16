Memurların Dikkatine! Flaş Karar Az Önce Verildi; Mahkeme Kararı Çıktı! Emeklilik Öne Çekildi... Eğer Bunu Yaparsanız…

Kamuda çalışan vatandaşları ilgilendiren karar, bugün Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nden geldi. Bir memurun askerlik borçlanması yaparak, sigorta süresini öne çekebilmesi için başvurusuna Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ret gelince, konu mahkemeye taşırdı. Bugün kararını veren Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, emsal niteliğinde bir karar imza attı. Peki, memurlar askerlik borçlanması yapabilir mi? Memurlar askerlik süresi ile emekliliğini öne çekebilir mi? Memurların erken emekli olabilmek için yapabileceği borçlanmalar neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...