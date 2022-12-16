Memurların Dikkatine! Flaş Karar Az Önce Verildi; Mahkeme Kararı Çıktı! Emeklilik Öne Çekildi... Eğer Bunu Yaparsanız…
Kamuda çalışan vatandaşları ilgilendiren karar, bugün Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nden geldi. Bir memurun askerlik borçlanması yaparak, sigorta süresini öne çekebilmesi için başvurusuna Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ret gelince, konu mahkemeye taşırdı. Bugün kararını veren Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, emsal niteliğinde bir karar imza attı. İşte detaylar...
Kamuda çalışan vatandaşları ilgilendiren karar, bugün Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nden geldi. Bir memurun askerlik borçlanması yaparak, sigorta süresini öne çekebilmesi için başvurusuna Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ret gelince, konu mahkemeye taşırdı. Bugün kararını veren Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, emsal niteliğinde bir karar imza attı. Peki, memurlar askerlik borçlanması yapabilir mi? Memurlar askerlik süresi ile emekliliğini öne çekebilir mi? Memurların erken emekli olabilmek için yapabileceği borçlanmalar neler? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 22:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.