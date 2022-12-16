Ev Hanımlarına 600 TL'lik Ödeme! 1, 2, 3 Çocuğu Olanlara PTT’den İzdiham Yaratan Destek! İşte Ev Hanımlarına Yardım Başvurusu 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı destek ödemelerinden biri olan doğum yardımı parası, bu sene de ödenen destek ödemeleri arasındaki yerini aldı. Bu bağlamda çocuk sayısına göre yapılan doğum parası yardımına ilişkin detayları merak eden vatandaşlara konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. İşte Ev hanımlarını ilgilendiren o ödemenin detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı destek ödemelerinden biri olan doğum yardımı parası, bu sene de ödenen destek ödemeleri arasındaki yerini aldı. Bu bağlamda çocuk sayısına göre yapılan doğum parası yardımına ilişkin detayları merak eden vatandaşlara konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum parası alabilecek olan vatandaşları açıkladı. Peki, doğum parası nedir, nasıl alınır? Çocuk parası yardımı şartları nelerdir? Doğum ya da çocuk parası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 22:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.