59'luk Hülya Avşar’ın Yatak Pozu Gözleri Şaşı Yaptı! Avşar Kızı Altına Hiçbir Şey Giymeden Eğilince…Yürekleri hop hop hoplattı “Doğal Afet!”
Mavi gözleriyle ön plana çıkan Hülya Avşar’ın yatak pozuna resmen yorum yağdı! “Kocaman kadınsın” yorumlarını alan Hülya Avşar, altına hiçbir şey giymeden yatakta eğilince olanlar oldu. Güzelliğiyle ve fiziğiyle bir kez daha büyüleyen Hülya Avşar, magazin dünyasını bu karelerle salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce “Anlatma” isimli bir şarkı çıkaran Hülya Avşar, sözleriyle milyonları büyülemişti. Klibinde hiç oyunculuk yapmamış olan bir isme yer veren Hülya Avşar, herkesi şaşırtmıştı. Yolda görüp beğendiği Murat Alkan’a “Klibimde oynar mısın” diye soran Hülya Avşar, olumlu bir dönüş almıştı. Eski kocası Kaya Çilingiroğlu’na olan benzerliğiyle gündem olan Murat Alkan, herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya üzerinden yatak pozlarını paylaşan Avşar Kızı, yürekleri hop hop hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.