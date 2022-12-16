- 16 Ara 2022 - 16:26 G: 16 Ara 2022 - 16:41

Hülya Avşar’ın Yatak Pozuna Yorum Yağdı! “Kocaman Kadınsın!” Altına Hiçbir Şey Giymeden Eğilince… “Doğal Afet!”

Mavi gözleriyle ön plana çıkan Hülya Avşar’ın yatak pozuna resmen yorum yağdı! “Kocaman kadınsın” yorumlarını alan Hülya Avşar, altına hiçbir şey giymeden yatakta eğilince olanlar oldu. Güzelliğiyle ve fiziğiyle bir kez daha büyüleyen Hülya Avşar, magazin dünyasını bu karelerle salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce “Anlatma” isimli bir şarkı çıkaran Hülya Avşar, sözleriyle milyonları büyülemişti. Klibinde hiç oyunculuk yapmamış olan bir isme yer veren Hülya Avşar, herkesi şaşırtmıştı. Yolda görüp beğendiği Murat Alkan’a “Klibimde oynar mısın” diye soran Hülya Avşar, olumlu bir dönüş almıştı. Eski kocası Kaya Çilingiroğlu’na olan benzerliğiyle gündem olan Murat Alkan, herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya üzerinden yatak pozlarını paylaşan Avşar Kızı, yürekleri hop hop hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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