16 Aralık Akaryakıt Fiyatlarına Titreten Zam! LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Uçuşa Geçti! Kontak Kapatma Devri Başladı…

Geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 10 dolar değer kaybetmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatları, sürücülere rahat bir nefes aldırmış ve benzin ile motorine arka arkaya zam gelmesini sağlamıştı. Ancak brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüş uzun süre devam etmedi. Yeniden yükselişe geçen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki ani gelişme, önce benzine; sonra motorine zam sinyalini verdi! Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi, ne zaman gelecek? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte, detaylar…

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