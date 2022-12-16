Kurtlar Vadisi Dizisi İçin 2023 Kararı! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Yeni Süleyman Çakır Yolda! Neler Oluyor?
Ekranların en efsane dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi için 2023 yılına ait ilk karar verildi. Necati Şaşmaz’ın bile onayına sunulan bu teklif sayesinde yeni bir Süleyman Çakır karakterinin yolda olduğu görüldü. Kurtlar Vadisi izleyicisini göklere uçuran bu iddia, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda boy gösterecekti. Unutulmaz karakterlerin bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinde bilindiği üzere Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca diziden ayrılmıştı. Dizinin çalışmalarına başlanmasına günler kala gelen haber yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.