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16 Ara 2022 - 16:54

Kurtlar Vadisi Dizisi İçin 2023 Kararı! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Yeni Süleyman Çakır Yolda! Neler Oluyor?

Ekranların en efsane dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi için 2023 yılına ait ilk karar verildi. Necati Şaşmaz’ın bile onayına sunulan bu teklif sayesinde yeni bir Süleyman Çakır karakterinin yolda olduğu görüldü. Kurtlar Vadisi izleyicisini göklere uçuran bu iddia, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…