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16 Ara 2022 - 22:50

Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Süleyman Çakır'ı Belli Oldu! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Ortalığı Kasıp Kavuracak O Kadro... Neler Oluyor?

Ekranların en efsane dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi için 2023 yılına ait ilk karar verildi. Necati Şaşmaz’ın bile onayına sunulan bu teklif sayesinde yeni bir Süleyman Çakır karakterinin yolda olduğu görüldü. Kurtlar Vadisi izleyicisini göklere uçuran bu iddia, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…