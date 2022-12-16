- 16 Ara 2022 - 22:50

Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Süleyman Çakır'ı Belli Oldu! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Ortalığı Kasıp Kavuracak O Kadro... Neler Oluyor?

Ekranların en efsane dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi için 2023 yılına ait ilk karar verildi. Necati Şaşmaz’ın bile onayına sunulan bu teklif sayesinde yeni bir Süleyman Çakır karakterinin yolda olduğu görüldü. Kurtlar Vadisi izleyicisini göklere uçuran bu iddia, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda boy gösterecekti. Unutulmaz karakterlerin bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinde bilindiği üzere Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca diziden ayrılmıştı. Dizinin çalışmalarına başlanmasına günler kala gelen haber yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! Peki, neler oluyor?

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16 Ara 2022 - 22:50 Ankara- Yaşam

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