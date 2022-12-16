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16 Ara 2022 - 17:26

Kısmetse Olur Yarışmasında Görüntülenmeyen Kavga! Instagram’da Tüm Film Koptu; Öykü Serter “Bunu Yayınlayamayız” Deyince... Neler Oluyor?

Youtube’da yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da görüntülenmeyen bir kavga olduğu ortaya çıktı! Instagram’da tüm film resmen koptu. Öyle ki, Öykü Serter “Bunu yayınlayamayız” demeden yapamadı ve yayına bile alınmadı! Herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan kavganın detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilenler…