Kısmetse Olur Yarışmasında Görüntülenmeyen Kavga! Instagram’da Tüm Film Koptu; Öykü Serter “Bunu Yayınlayamayız” Deyince... Neler Oluyor?
Youtube’da yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da görüntülenmeyen bir kavga olduğu ortaya çıktı! Instagram’da tüm film resmen koptu. Öyle ki, Öykü Serter “Bunu yayınlayamayız” demeden yapamadı ve yayına bile alınmadı! Herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan kavganın detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilenler…
9 kadın ve 9 erkeğin bir arada bulduğu Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri büyük bir keyifle bekleniyordu. Tam 5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yeni aşklar yavaş yavaş filizlenmeye başlamıştı. Aybüke ve Tolga, Cansel ve Oğulcan gibi isimlerse öne çıkan isimlerden oluyordu. Kaosların yavaş yavaş yaşanmaya başladığı Kısmetse Olur’da büyük bir bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.