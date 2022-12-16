- 16 Ara 2022 - 22:47 G: 16 Ara 2022 - 22:49

O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Heyacan Yarattı! İŞTE Acun Ilıcalı'nın O Bombayı İsimleri; Ebru Şahin, Talat Bulut, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Burcu Özberk, Aslıhan Malbora...

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı için konukları tek tek belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı son bombayı patlattı. Öyle bir isme teklif daha gidecek ki, Twitter yıkılacak! İşte milyonların “Hande Erçel nerede?” yorumlarını yaptığı o paylaşım!

Bu yıl ekranlara gelmeyeceği kesinleşen O Ses Türkiye yarışması, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Hadise – Ebru Gündeş ve Reza Zarrab olaylarından sonra Hadise’nin yer almadığı O Ses Türkiye yarışması beklenen etkiyi alamamıştı. Bu yüzden Acun Ilıcalı, bu sezon yarışmanın olmayacağına karar vermişti yalnız O Ses Türkiye Yılbaşı için gelenek bozulmamıştı. Jürilerine belli olmasının ardından konuklarda tek tek ortaya çıkmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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16 Ara 2022 - 22:47 Ankara- Yaşam

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