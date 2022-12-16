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16 Ara 2022 - 22:47

O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Heyacan Yarattı! İŞTE Acun Ilıcalı'nın O Bombayı İsimleri; Ebru Şahin, Talat Bulut, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Burcu Özberk, Aslıhan Malbora...

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı için konukları tek tek belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı son bombayı patlattı. Öyle bir isme teklif daha gidecek ki, Twitter yıkılacak! İşte milyonların “Hande Erçel nerede?” yorumlarını yaptığı o paylaşım!