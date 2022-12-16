Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Dekolteli Pozlarıyla Baş Döndürdü! Minicik Deri Eteğiyle Hande Erçel’e Rakip Oldu! “Gedeli Utanır Şu Hallerine!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya kareleri başları döndürdü. Minicik bir deri etek giyen Gülsim Ali İlhan, yine çok güzel bir oyuncu olan Hande Erçel’e adeta güzelliğiyle rakip oldu. Gönül Dağı dizisindeki tarzıyla alakası olmayan bir tarza sahip olan Gülsim Ali İlhan için sevenleri ise “Gedeli utanır şu hallerine” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılarak herkesi şok etmişti. Güzel oyuncunun diziden apar topar çıkması, sevenlerini derinden üzmüştü. O dönem İlhan’ın, sette çok sıkıldığı için ayrılmak istediğine dair iddialar çıksa bile güzel oyuncu bu iddiaları ışık hızında yalanlamıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya kareleri ise başları döndürdü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.