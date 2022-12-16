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16 Ara 2022 - 22:37

Arka Sokaklar Dizisine Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş Geri Dönüyor! Kanal Bile Araya Girdi; “Sensiz Olmuyor” Denilince… “Sonunda!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan aylardır hatta beklenen haber geldi. Beklenen ismin geleceğinin açıklamasının ardından kanal bile bir araya geldi. “Sensiz olmuyor” denilen oyuncu herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Herkesi şok eden Arka Sokaklar dizisinin izleyici ise gelen haber sonrasında “Sonunda” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…