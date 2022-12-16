Arka Sokaklar Dizisine Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş Geri Dönüyor! Kanal Bile Araya Girdi; “Sensiz Olmuyor” Denilince… “Sonunda!”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan aylardır hatta beklenen haber geldi. Beklenen ismin geleceğinin açıklamasının ardından kanal bile bir araya geldi. “Sensiz olmuyor” denilen oyuncu herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Herkesi şok eden Arka Sokaklar dizisinin izleyici ise gelen haber sonrasında “Sonunda” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı bir hale gelmişti. Yıllardır ekranlarda gelen ve Türk televizyon tarihini sallayan Arka Sokaklar dizisine beklenen bir ismin geldiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.