Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun Kalça Dansı Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Bir Anda Ayağa Kalkıp... Twitter Resmen Yıkılıyor!
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem gündeme bomba gibi düşen sahnelere yer veren Kısmetse Olur, yepyeni yarışmacılarla yeniden başlamıştı. Yayınlanan bölümlerinde bir yarışmasının kalça dansı yapması yürekleri hoplattı. Bunun üzerine “Boyun kadar kızın var” yorumlarını alan Kısmetse Olur yarışmacısı, Twitter’ın sallanmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 erkek 9 kadın yarışmacıların bulunduğu Kısmetse Olur, “Aşkın Gücü” adı altında yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Sadece birkaç gündür ekranlarda olan ama izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur’da aşklar, savaşlar ve entrikalar çoktan başlamıştı. Hem yarışmacılar hem de olayların akışları dikkatleri üzerine çekiyordu. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.