Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun Kalça Dansı Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Bir Anda Ayağa Kalkıp... Twitter Resmen Yıkılıyor!

9 erkek 9 kadın yarışmacıların bulunduğu Kısmetse Olur, “Aşkın Gücü” adı altında yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Sadece birkaç gündür ekranlarda olan ama izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur’da aşklar, savaşlar ve entrikalar çoktan başlamıştı. Hem yarışmacılar hem de olayların akışları dikkatleri üzerine çekiyordu. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?

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