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16 Ara 2022 - 23:19

Ebru Gündeş’in Bu Hali Gözlerinizi Kör Edecek! “Sen Şaka Yapıyorsun!” Hadise’ye Öyle Bir Misilleme Geldi Ki…

Duruşuyla, gülüşüyle, şarkılarıyla ve sesiyle milyonların kalbinde taht kuran Ebru Gündeş’in bu halleri görenlerin gözlerini kör etti! “Sen şaka yapıyorsun” yorumlarına neden olan Ebru Gündeş’in bu hamlesi birçok kişi tarafından “Hadise’ye misilleme” olarak yorumlandı. Ağızların açık kalmasına neden olan Ebru Gündeş, sevenlerine şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…