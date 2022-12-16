Ebru Gündeş’in Bu Hali Gözlerinizi Kör Edecek! “Sen Şaka Yapıyorsun!” Hadise’ye Öyle Bir Misilleme Geldi Ki…
Duruşuyla, gülüşüyle, şarkılarıyla ve sesiyle milyonların kalbinde taht kuran Ebru Gündeş’in bu halleri görenlerin gözlerini kör etti! “Sen şaka yapıyorsun” yorumlarına neden olan Ebru Gündeş’in bu hamlesi birçok kişi tarafından “Hadise’ye misilleme” olarak yorumlandı. Ağızların açık kalmasına neden olan Ebru Gündeş, sevenlerine şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, Hadise yüzünden iddialara göre boşanmıştı. Hadise ve Reza Zarrab’ın yasak aşk dedikodularına karışmasının ardından Hadise cephesinden anında bir yalanlama gelmişti. Ebru Gündeş ise sessizliğini korumuş ve anında boşanma kararı almıştı. Geçtiğimi günlerde kızı Alara’nın soyadını “Gündeş” olarak değiştirmek için işlemlere başlayan Ebru Gündeş’ten Hadise’ye iddialara göre bir misilleme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.