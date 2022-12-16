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16 Ara 2022 - 23:35

Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Sınırları Zorlamaya Başladı! Format Değişikliğinden Sonra Bunu da Yaptı! “Acun Pes Be!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için her gün daha büyük bir hırsla çalışan Acun Ilıcalı bu kez sınırları zorlamaya başladı. Format değişikliğinden sonra yarışmaya katılacak olan isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak skandal bir isme teklifte bulundu! İşte “Acun pes be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…