Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Sınırları Zorlamaya Başladı! Format Değişikliğinden Sonra Bunu da Yaptı! “Acun Pes Be!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için her gün daha büyük bir hırsla çalışan Acun Ilıcalı bu kez sınırları zorlamaya başladı. Format değişikliğinden sonra yarışmaya katılacak olan isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak skandal bir isme teklifte bulundu! İşte “Acun pes be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması bu sezon çok başka olacaktı. Hem format hem de yarışmacı değişikliğine giden Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtacak bir karara imzasını atmıştı. İlk üç ismi açıklayan Acun Ilıcalı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.