- 17 Ara 2022 - 00:44

İbo Show Yılbaşında Star Alıyor! Öyle İsimleri Çağıracak Ki, Konukları Yıkılıyor! Acun Ilıcalı Bile Göremedi! Anlaşmalar Tamamlandı, Sözler Alındı! O İsimler…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan İbo Show için çalışmalar başladı. Yılbaşı günü ekranlara gelecek olan İbo Show’un konukları ise resmen yıkılıyor! Öyle isimlere teklif gitti ki, Acun Ilıcalı’nın ekranlara getireceği O Ses Türkiye yarışması fıs kalacak! Anlaşmaların tamamlanmasının ardından sözlerde alınınca İbrahim Tatlıses sevenleri resmen şoku yaşadılar. Peki, İbo Show’un yılbaşı konukları kimler?

İbrahim Tatlıses’in yaşamış olduğu talihsiz kazadan sonra ekranlara uzun bir süre veda eden İbo Show programı, tam 9 yıl aradan sonra STAR TV’den sevenleriyle buluşmaya başlamıştı. Programın her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor, konuklar gündem yaratıyordu. Şarkıların, türkülerin okunduğu İbo Show’da programa katılan isimlerse çok özel açıklamalarda bulunuyordu. Yarışmanın yılbaşı bölümü için hazırlıklar başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 00:44 Ankara- Yaşam

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