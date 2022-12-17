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17 Ara 2022 - 00:44

İbo Show Yılbaşında Star Alıyor! Öyle İsimleri Çağıracak Ki, Konukları Yıkılıyor! Acun Ilıcalı Bile Göremedi! Anlaşmalar Tamamlandı, Sözler Alındı! O İsimler…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan İbo Show için çalışmalar başladı. Yılbaşı günü ekranlara gelecek olan İbo Show’un konukları ise resmen yıkılıyor! Öyle isimlere teklif gitti ki, Acun Ilıcalı’nın ekranlara getireceği O Ses Türkiye yarışması fıs kalacak! Anlaşmaların tamamlanmasının ardından sözlerde alınınca İbrahim Tatlıses sevenleri resmen şoku yaşadılar. Peki, İbo Show’un yılbaşı konukları kimler?