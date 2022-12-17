Neslihan Atagül’ün Kadir Doğulu’ya Yaptıkları Sinirleri Bozdu! “Şaka Mı Bu Karı Koca!” Sosyal Medya Yankılanmaya Başladı!

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, birbirlerine muhteşem bir uyum içinde bulunuyorlardı. Diziden sonra aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2017 yılında büyük bir aşkla evlenmişlerdi. Büyük bir aşkla dünya evine giren iki ismin birbirlerine olan aşkları ise gözlerin ışıl ışıl olmasına neden oluyordu. Neslihan Atagül’ün sosyal medyada yayılan kareleri ise sevenlerini şok etti. İşte merak edilenler…

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