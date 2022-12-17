Neslihan Atagül’ün Kadir Doğulu’ya Yaptıkları Sinirleri Bozdu! “Şaka Mı Bu Karı Koca!” Sosyal Medya Yankılanmaya Başladı!
Gecenin Ucunda dizisinde karı – koca olarak bulunan Neslihan Atagül’ün Kadir Doğulu’ya yaptıkları sinirlerin bozulmasına neden oldu. “Şaka mı bu çift” yorumlarını alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyanın yankılanmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, birbirlerine muhteşem bir uyum içinde bulunuyorlardı. Diziden sonra aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2017 yılında büyük bir aşkla evlenmişlerdi. Büyük bir aşkla dünya evine giren iki ismin birbirlerine olan aşkları ise gözlerin ışıl ışıl olmasına neden oluyordu. Neslihan Atagül’ün sosyal medyada yayılan kareleri ise sevenlerini şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.