- 17 Ara 2022 - 23:55

Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Tahminler Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Kuyumcular Tabloyu Görünce Cehennemi Yaşıyor! 17 Aralık Altın Fiyatları…

Altın fiyatları resmen çarşıyı pazarı karıştırdı. Kuyumcuların büyük bir şok yaşamasına neden olan altın fiyatları herkesi şok içerisinde bıraktı. 17 Aralık altın fiyatlarını araştıranlar ise hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. İşte merak edilenler…

Hem ekonomi takip edenlerin hem de yatırımcıların gündeminde altının yükselişi var. ONS, Dolar ve Euro’nun yükselişinden etkilenen altın, FED faiz kararından sonra büyük bir tutum değişikliğine gitti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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17 Ara 2022 - 23:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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