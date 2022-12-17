17 Ara 2022 - 23:55
Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Tahminler Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Kuyumcular Tabloyu Görünce Cehennemi Yaşıyor! 17 Aralık Altın Fiyatları…
Altın fiyatları resmen çarşıyı pazarı karıştırdı. Kuyumcuların büyük bir şok yaşamasına neden olan altın fiyatları herkesi şok içerisinde bıraktı. 17 Aralık altın fiyatlarını araştıranlar ise hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. İşte merak edilenler…
Hem ekonomi takip edenlerin hem de yatırımcıların gündeminde altının yükselişi var. ONS, Dolar ve Euro’nun yükselişinden etkilenen altın, FED faiz kararından sonra büyük bir tutum değişikliğine gitti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.