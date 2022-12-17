Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Tahminler Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Kuyumcular Tabloyu Görünce Cehennemi Yaşıyor! 17 Aralık Altın Fiyatları…

Hem ekonomi takip edenlerin hem de yatırımcıların gündeminde altının yükselişi var. ONS, Dolar ve Euro’nun yükselişinden etkilenen altın, FED faiz kararından sonra büyük bir tutum değişikliğine gitti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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