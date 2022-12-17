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17 Ara 2022 - 10:25

Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışmasına bomba isimler giriş yapmaya başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak olan ilk 3 ismi sosyal medyadan açıklamıştı. Şimdiyse 4. isim belli oldu. Sona bombayı saklayan Acun Ilıcalı, herkesi şok etti. Birçok kişi ise “Dominik Adası bu yıl iptal” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…