- 17 Ara 2022 - 23:55

Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışmasına bomba isimler giriş yapmaya başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak olan ilk 3 ismi sosyal medyadan açıklamıştı. Şimdiyse 4. isim belli oldu. Sona bombayı saklayan Acun Ilıcalı, herkesi şok etti. Birçok kişi ise “Dominik Adası bu yıl iptal” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması için hazırlıklar kaldığı yerden devam ediyor! Format ve yarışmacı değişikliğinden hemen sonra Acun Ilıcalı, yarışmacıların kimler olacağını tek tek açıklamaya başlamıştı. Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eker’in programa katılacağı açıklanmıştı. Peki, şimdi 4. isim kim?

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17 Ara 2022 - 23:55 Ankara- Yaşam

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