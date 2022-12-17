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17 Ara 2022 - 23:55

Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışmasına bomba isimler giriş yapmaya başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak olan ilk 3 ismi sosyal medyadan açıklamıştı. Şimdiyse 4. isim belli oldu. Sona bombayı saklayan Acun Ilıcalı, herkesi şok etti. Birçok kişi ise “Dominik Adası bu yıl iptal” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…