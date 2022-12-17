- 17 Ara 2022 - 10:38 G: 17 Ara 2022 - 10:44

Hangi Burç Erkeği Uzun İlişki Adamıdır? Tek Niyeti Derli Toplu Evlenmek! İşte Flört Mlört Bilmeyen Burçlar…

Karakteristik özellikler üzerinde ne denli etkili olduğu araştırmalarca da sabit olan burçların ilişkiler üzerinde etkili olmadığını düşünmek kesinlikle büyük bir hata olur. Tam aksine sosyal ilişkilerden aşk yaşamına kadar gösterdiğimiz tutumlar üzerinde etkili olan burçlar, bazı burçlara sahip olan insanların asla evlilik insanı olmaması gerektiğini ortaya koyarken; bazı burçlara sahip olan insanların ise evlenmek için dünyaya geldiğini bize gösteriyor. İşte uzun ilişki adamı erkek burçlar...

Karakteristik özellikler üzerinde ne denli etkili olduğu araştırmalarca da sabit olan burçların ilişkiler üzerinde etkili olmadığını düşünmek kesinlikle büyük bir hata olur. Tam aksine sosyal ilişkilerden aşk yaşamına kadar gösterdiğimiz tutumlar üzerinde etkili olan burçlar, bazı burçlara sahip olan insanların asla evlilik insanı olmaması gerektiğini ortaya koyarken; bazı burçlara sahip olan insanların ise evlenmek için dünyaya geldiğini bize gösteriyor. Başka bir deyişle bu listede yer alan burçlara sahip olan erkeklerin temel derdi evlenmek oluyor! Peki, hangi burç erkeği uzun ilişki adamıdır? Tek niyeti derli toplu evlenmek olan burçlar hangileridir? İşte flört mlört bilmeyen burçlar…

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17 Ara 2022 - 10:38 - Burç Haberleri

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