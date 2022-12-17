Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinin seyircisinde bir süredir Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin babasını kimin oynayacağına ilişkin merak vardı. Bu hafta itibariyle seyircisinin merakını gideren Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın babası için ünlü oyuncu Engin Alkan’ı seçti. Bunun üzerine ise, dizi severlerin gündemine oturan Engin Alkan, özel yaşamı ve mesleki kariyeri ile merak edilmeye başlandı! İşte Engin Alkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinin seyircisinde bir süredir Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin babasını kimin oynayacağına ilişkin merak vardı. Bu hafta itibariyle seyircisinin merakını gideren Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın babası için ünlü oyuncu Engin Alkan’ı seçti. Bunun üzerine ise, dizi severlerin gündemine oturan Engin Alkan, özel yaşamı ve mesleki kariyeri ile merak edilmeye başlandı! Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın babası belli oldu mu? Engin Alkan kimdir, kaç yaşındadır? Engin Alkan nerelidir? Engin Alkan nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
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17 Ara 2022 - 10:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.