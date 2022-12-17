- 17 Ara 2022 - 10:43 G: 17 Ara 2022 - 10:47

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinin seyircisinde bir süredir Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin babasını kimin oynayacağına ilişkin merak vardı. Bu hafta itibariyle seyircisinin merakını gideren Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın babası için ünlü oyuncu Engin Alkan’ı seçti. Bunun üzerine ise, dizi severlerin gündemine oturan Engin Alkan, özel yaşamı ve mesleki kariyeri ile merak edilmeye başlandı! İşte Engin Alkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinin seyircisinde bir süredir Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin babasını kimin oynayacağına ilişkin merak vardı. Bu hafta itibariyle seyircisinin merakını gideren Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın babası için ünlü oyuncu Engin Alkan’ı seçti. Bunun üzerine ise, dizi severlerin gündemine oturan Engin Alkan, özel yaşamı ve mesleki kariyeri ile merak edilmeye başlandı! Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın babası belli oldu mu? Engin Alkan kimdir, kaç yaşındadır? Engin Alkan nerelidir? Engin Alkan nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

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17 Ara 2022 - 10:43 - Magazin

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