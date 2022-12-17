Avatar 2 Vizyon Tarihi Ne Zaman? Avatar 2 Çıktı Mı? Avatar 2 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?
Bundan tam 13 yıl önce vizyona girmiş olan Avatar filmi, gişe rekorları kırmaya doyamamış ve dünyanın her yerinde yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştı. Aradan geçen 13 yıl sonra yeniden vizyona girmek için hazır olan Avatar, serisinin devam filmi olan Avatar 2 ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. İşte Avatar 2 ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bundan tam 13 yıl önce vizyona girmiş olan Avatar filmi, gişe rekorları kırmaya doyamamış ve dünyanın her yerinde yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştı. Aradan geçen 13 yıl sonra yeniden vizyona girmek için hazır olan Avatar, serisinin devam filmi olan Avatar 2 ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Serinin yeni filmi tüm dünyada merak ile beklenirken; Avatar 2’nin vizyon tarihi de netleşti. Peki, Avatar 2 vizyon tarihi ne zaman? Avatar 2 çıktı mı? Avatar 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
17 Ara 2022 - 10:50 - Sinema Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.