Avatar 2 Vizyon Tarihi Ne Zaman? Avatar 2 Çıktı Mı? Avatar 2 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte süresi, konusu ve oyuncu listesi

Bundan tam 13 yıl önce vizyona girmiş olan Avatar filmi, gişe rekorları kırmaya doyamamış ve dünyanın her yerinde yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştı. Aradan geçen 13 yıl sonra yeniden vizyona girmek için hazır olan Avatar, serisinin devam filmi olan Avatar 2 ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Serinin yeni filmi tüm dünyada merak ile beklenirken; Avatar 2’nin vizyon tarihi de netleşti. Peki, Avatar 2 vizyon tarihi ne zaman? Avatar 2 çıktı mı? Avatar 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar…

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