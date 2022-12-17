- 17 Ara 2022 - 10:57 G: 17 Ara 2022 - 11:01

50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”

50 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu esmer bomba Defne Samyeli, sütyenli kareleriyle başları döndürdü. Ayna karşısına geçip muhteşem pozlarını bir kez daha veren Defne Samyeli, fiziğiyle resmen büyüledi. Hayranlarından “Bu da kalp be” yorumlarını alan güzeller güzeli isim herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süre sonra ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisiyle ekranlara gelen Defne Samyeli, sevenlerini şaşırtmıştı. Yalı Çapkını, Camdaki Kız gibi çok izlenen dizileri reddeden ve Aldatmak dizisine katılan Defne Samyeli’nin oyunculuğunu muhteşem bir şekilde yerine getirmesi gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, fiziğinin muhteşemliğini sergiledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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