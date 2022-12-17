50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”

Uzun bir süre sonra ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisiyle ekranlara gelen Defne Samyeli, sevenlerini şaşırtmıştı. Yalı Çapkını, Camdaki Kız gibi çok izlenen dizileri reddeden ve Aldatmak dizisine katılan Defne Samyeli’nin oyunculuğunu muhteşem bir şekilde yerine getirmesi gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, fiziğinin muhteşemliğini sergiledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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