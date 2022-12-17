- 17 Ara 2022 - 23:56

50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”

50 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu esmer bomba Defne Samyeli, sütyenli kareleriyle başları döndürdü. Ayna karşısına geçip muhteşem pozlarını bir kez daha veren Defne Samyeli, fiziğiyle resmen büyüledi. Hayranlarından “Bu da kalp be” yorumlarını alan güzeller güzeli isim herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süre sonra ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisiyle ekranlara gelen Defne Samyeli, sevenlerini şaşırtmıştı. Yalı Çapkını, Camdaki Kız gibi çok izlenen dizileri reddeden ve Aldatmak dizisine katılan Defne Samyeli’nin oyunculuğunu muhteşem bir şekilde yerine getirmesi gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, fiziğinin muhteşemliğini sergiledi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2022 - 23:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi... mask
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi...
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı… mask
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı…
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Acun Ilıcalı’dan Çıtır Sevgiline Cep Yakan Hediye! Eli Kolu Titremedi; “Yengeye Her Şey Değer!” Şeyma Subaşı Şimdi Çıldıracak… mask
Acun Ilıcalı’dan Çıtır Sevgiline Cep Yakan Hediye! Eli Kolu Titremedi; “Yengeye Her Şey Değer!” Şeyma Subaşı Şimdi Çıldıracak…
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'den Evlilik Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… Sera Vrij Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'den Evlilik Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… Sera Vrij Kimdir, Kaç Yaşında?
Hande Erçel’in Göğüs Estetiği Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Kerem Bürsin’e Tekmeyi Bastıktan Sonra… “Yüzün Bitti Sıra Orada mı?” mask
Hande Erçel’in Göğüs Estetiği Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Kerem Bürsin’e Tekmeyi Bastıktan Sonra… “Yüzün Bitti Sıra Orada mı?”
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce… mask
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…
22 Yaşındaki Aleyna Tilki Yarı Çıplak Paylaştı! “Hiç Giyinmeseydin!” Sütyen – Külot Kamera Karşısına Geçip Ortalığı Kattı Karıştırdı! mask
22 Yaşındaki Aleyna Tilki Yarı Çıplak Paylaştı! “Hiç Giyinmeseydin!” Sütyen – Külot Kamera Karşısına Geçip Ortalığı Kattı Karıştırdı!
Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana… mask
Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı… mask
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı…
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi... mask
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi...
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor…
Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Tahminler Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Kuyumcular Tabloyu Görünce Cehennemi Yaşıyor! 17 Aralık Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Tahminler Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Kuyumcular Tabloyu Görünce Cehennemi Yaşıyor! 17 Aralık Altın Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL