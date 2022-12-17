50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”
50 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu esmer bomba Defne Samyeli, sütyenli kareleriyle başları döndürdü. Ayna karşısına geçip muhteşem pozlarını bir kez daha veren Defne Samyeli, fiziğiyle resmen büyüledi. Hayranlarından “Bu da kalp be” yorumlarını alan güzeller güzeli isim herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süre sonra ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisiyle ekranlara gelen Defne Samyeli, sevenlerini şaşırtmıştı. Yalı Çapkını, Camdaki Kız gibi çok izlenen dizileri reddeden ve Aldatmak dizisine katılan Defne Samyeli’nin oyunculuğunu muhteşem bir şekilde yerine getirmesi gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, fiziğinin muhteşemliğini sergiledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.