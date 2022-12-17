Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah’ın hasta olduğu öğrenildi. Takipçileri ile gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında beş ayrı hastalığa sahip olduğunu ilk kez açıklayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, hastalıklarını da tek tek sıraladı. İşte Farah Zeynep Abdullah ile ilgili son detaylar...
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah’ın hasta olduğu öğrenildi. Takipçileri ile gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında beş ayrı hastalığa sahip olduğunu ilk kez açıklayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, hastalıklarını da tek tek sıraladı. Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah’ın sağlık durumu merak edilmeye başlandı! Peki, Farah Zeynep Abdullah hasta mı, hastalığı ne? Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 11:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.