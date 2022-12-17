- 17 Ara 2022 - 11:08 G: 17 Ara 2022 - 11:13

Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer…

Son zamanlarda aşk hayatı ile gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Bige Önal, şimdilerde biten ilişki iddiaları ile magazinin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Rol aldığı dizilerden ünlü oluş hikayesine kadar magazin takipçilerinin dikkatini çeken Bige Önal’ın anne ve babası da ünlü isimler çıktı. İşte Bige Önal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanlarda aşk hayatı ile gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Bige Önal, şimdilerde biten ilişki iddiaları ile magazinin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Rol aldığı dizilerden ünlü oluş hikayesine kadar magazin takipçilerinin dikkatini çeken Bige Önal’ın anne ve babası da ünlü isimler çıktı. Öte yandan Bige Önal’ın ilk dizisi de herkesi şaşırttı! Peki, Bige Önal kimdir? Bige Önal hangi dizilerde oynadı? Bige Önal sevgilisi kim? Bige Önal anne ve babası kim, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Ara 2022 - 11:08 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir? mask
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”
Gülben Ergen Günay'ı Salladı! mask
Gülben Ergen Günay'ı Salladı!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor…
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?
Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni... mask
Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni...
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü Neden Ayrıldı? Hazar Ergüçlü'den İtiraf Geldi... Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü Neden Ayrıldı? Hazar Ergüçlü'den İtiraf Geldi... Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Flaş TV’nin Yıldızıydı! Herkes Ona “Yalçın Abi!” Diyordu… Son Hali Yıkım Yarattı! Yalçın Çakır Şu An Ne Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Flaş TV’nin Yıldızıydı! Herkes Ona “Yalçın Abi!” Diyordu… Son Hali Yıkım Yarattı! Yalçın Çakır Şu An Ne Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir? mask
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”
Avatar 2 Vizyon Tarihi Ne Zaman? Avatar 2 Çıktı Mı? Avatar 2 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Avatar 2 Vizyon Tarihi Ne Zaman? Avatar 2 Çıktı Mı? Avatar 2 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Hangi Burç Erkeği Uzun İlişki Adamıdır? Tek Niyeti Derli Toplu Evlenmek! İşte Flört Mlört Bilmeyen Burçlar… mask
Hangi Burç Erkeği Uzun İlişki Adamıdır? Tek Niyeti Derli Toplu Evlenmek! İşte Flört Mlört Bilmeyen Burçlar…
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL