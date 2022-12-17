TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”

Yapmış olduğu yemek video paylaşımlarıyla tanınan Taha Duymaz, milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. O dönemler hem eleştiri hem de destek alan Taha Duymaz, zamanla gelişmişti. Önce burnunu daha sonra kulaklarını yaptıran Taha Duymaz’ın açıklamaları ise Twitter’ı salladı. Birçok kişi ise “Utanır mısın? Sanmam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!