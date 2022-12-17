TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”
TikTok’ta çekmiş olduğu videolarla gündeme bomba gibi düşen Taha Duymaz, itiraflarıyla adeta kıyameti kopardı. Ağzı, yüzü her yeri değişen fenomen, açıklamalarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Taha Duymaz’ın sözlerini duyanlar ise “Utanır mısın? Sanmam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu yemek video paylaşımlarıyla tanınan Taha Duymaz, milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. O dönemler hem eleştiri hem de destek alan Taha Duymaz, zamanla gelişmişti. Önce burnunu daha sonra kulaklarını yaptıran Taha Duymaz’ın açıklamaları ise Twitter’ı salladı. Birçok kişi ise “Utanır mısın? Sanmam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.