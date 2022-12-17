- 17 Ara 2022 - 11:56 G: 17 Ara 2022 - 12:05

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın ipi resmen kesildi. Fatih’in yaptıkları en sonunda mideleri bulandırdı. “Utanmaz adam” yorumlarını alan Kızılcık Şerbeti dizsindeki Fatih, bir ailenin dağılıp gitmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Dizinin son bölümü yine Cuma akşamına damgasını vurmuştu. Ekranların yıldızı konumuna gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih arasındaki anlaşmazlık tüm aileye yansımıştı. Peki, Doğa’nın ipi neden kesildi. İşte merak edilenler…

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17 Ara 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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