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17 Ara 2022 - 11:56

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın ipi resmen kesildi. Fatih’in yaptıkları en sonunda mideleri bulandırdı. “Utanmaz adam” yorumlarını alan Kızılcık Şerbeti dizsindeki Fatih, bir ailenin dağılıp gitmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…