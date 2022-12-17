Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Youtube’da yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da bu sezon boy gösteren Simge Nur Erkoç’un kim olduğu ortaya çıktı! Milyonların nevrini döndüren Simge Nur Erkoç’un bağlantılı olduğu ismin Esra Erol gibi tanınan bir yüz olması ise herkesi şok etti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama…
Yeniden ekranlara dönen ve izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanıyor. 9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un aşkları, kavgaları ve kaosları ise bitmek nedir bilmiyor. Yarışmaya bu sezon katılan Simge Nur Erkoç’un kim olduğu ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.