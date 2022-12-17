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17 Ara 2022 - 12:25

Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…

Youtube’da yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da bu sezon boy gösteren Simge Nur Erkoç’un kim olduğu ortaya çıktı! Milyonların nevrini döndüren Simge Nur Erkoç’un bağlantılı olduğu ismin Esra Erol gibi tanınan bir yüz olması ise herkesi şok etti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama…