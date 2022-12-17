- 17 Ara 2022 - 12:25 G: 17 Ara 2022 - 12:29

Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…

Youtube’da yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da bu sezon boy gösteren Simge Nur Erkoç’un kim olduğu ortaya çıktı! Milyonların nevrini döndüren Simge Nur Erkoç’un bağlantılı olduğu ismin Esra Erol gibi tanınan bir yüz olması ise herkesi şok etti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama…

Yeniden ekranlara dönen ve izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanıyor. 9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un aşkları, kavgaları ve kaosları ise bitmek nedir bilmiyor. Yarışmaya bu sezon katılan Simge Nur Erkoç’un kim olduğu ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
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