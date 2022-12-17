- 17 Ara 2022 - 21:43 G: 17 Ara 2022 - 21:45

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'den Evlilik Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… Sera Vrij Kimdir, Kaç Yaşında?

Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin evlenecekleri tarih de netlik kazandı! Peki, Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti evleniyor mu? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti ne zaman evleniyor? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin düğünü nerede olacak? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 21:43 - Magazin

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Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'den Evlilik Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… Sera Vrij Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'den Evlilik Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… Sera Vrij Kimdir, Kaç Yaşında?
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