Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Türk Mü? İşte İnstagram Adresi...
Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin evlenecekleri tarih de netlik kazandı! Peki, Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti evleniyor mu? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti ne zaman evleniyor? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin düğünü nerede olacak? İşte, detaylar…
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18 Ara 2022 - 23:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.