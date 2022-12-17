- 17 Ara 2022 - 11:12 G: 17 Ara 2022 - 12:41

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den Son Dakika Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… “Yok Artık!”

Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşme esnasında Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un radarına giren ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij’den mutlu bir haber geldi. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evleneceklerini duyurdu. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin evlenecekleri tarih de netlik kazandı! Peki, Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti evleniyor mu? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti ne zaman evleniyor? Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinin düğünü nerede olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Ara 2022 - 11:12 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!” mask
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer… mask
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer…
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir? mask
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”
Gülben Ergen Günay'ı Salladı! mask
Gülben Ergen Günay'ı Salladı!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı; Dominik Adası’nın Fişi Çekilecek! Gümbür Gümbür Geliyor…
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!” mask
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer… mask
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer…
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir? mask
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL