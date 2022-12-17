- 17 Ara 2022 - 12:42 G: 17 Ara 2022 - 12:58

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Aşkı Alev Alev! 14. Bölüm Fragmanı Ortalığı Kattı Karıştırdı! Yusuf ve Pelin’e Tokat İndi…

Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, son bölümü ile seyircisinin gündemine oturdu. Özellikle de final sahnesi ile çok konuşulan Yalı Çapkını dizisi, son sahnesinin yarattığı etki ile sosyal medyanın da bu hafta en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili son detaylar...

Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, son bölümü ile seyircisinin gündemine oturdu. Özellikle de final sahnesi ile çok konuşulan Yalı Çapkını dizisi, son sahnesinin yarattığı etki ile sosyal medyanın da bu hafta en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünden neler yaşandı? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 12:42 - Dizi Haberleri

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