Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer...

Anne olmak isteyen, bebek bekleyen ya da bebeğini kucağına yeni almış olan annelerin gündeminde çocuklarıyla ilgili araştırmalar bulunuyor. Bebeklerinin çok daha sağlıklı olmasını isteyen kişilerin yapmış olduğu araştırmalara bilim insanları ise hız kazandırarak geniş çaplı bir bilgi sahibi olmaları yönünde araştırmalarda bulunuyor. Açıklanan verilere göre anne sütü kız çocuğunda farklı, erkek çocuğunda ise farklı değerler taşıyor.

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