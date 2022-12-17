Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer...
Bebek bekleyen ve kucağına alan annelere şok bir bilgi verdi. Çocuklarının gelişimi için üzerlerine titreyen annelerin çocukları hakkında öğrendikleri bu bilgi sosyal medyayı salladı. Çocuğun cinsiyetine göre anne sütünün değişim sağlıyor olması, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Anne olmak isteyen, bebek bekleyen ya da bebeğini kucağına yeni almış olan annelerin gündeminde çocuklarıyla ilgili araştırmalar bulunuyor. Bebeklerinin çok daha sağlıklı olmasını isteyen kişilerin yapmış olduğu araştırmalara bilim insanları ise hız kazandırarak geniş çaplı bir bilgi sahibi olmaları yönünde araştırmalarda bulunuyor. Açıklanan verilere göre anne sütü kız çocuğunda farklı, erkek çocuğunda ise farklı değerler taşıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.