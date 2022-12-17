- 17 Ara 2022 - 12:53 G: 17 Ara 2022 - 13:01

Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer...

Bebek bekleyen ve kucağına alan annelere şok bir bilgi verdi. Çocuklarının gelişimi için üzerlerine titreyen annelerin çocukları hakkında öğrendikleri bu bilgi sosyal medyayı salladı. Çocuğun cinsiyetine göre anne sütünün değişim sağlıyor olması, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Anne olmak isteyen, bebek bekleyen ya da bebeğini kucağına yeni almış olan annelerin gündeminde çocuklarıyla ilgili araştırmalar bulunuyor. Bebeklerinin çok daha sağlıklı olmasını isteyen kişilerin yapmış olduğu araştırmalara bilim insanları ise hız kazandırarak geniş çaplı bir bilgi sahibi olmaları yönünde araştırmalarda bulunuyor. Açıklanan verilere göre anne sütü kız çocuğunda farklı, erkek çocuğunda ise farklı değerler taşıyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer... mask
Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer...
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Aşkı Alev Alev! 14. Bölüm Fragmanı Ortalığı Kattı Karıştırdı! Yusuf ve Pelin’e Tokat İndi… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Aşkı Alev Alev! 14. Bölüm Fragmanı Ortalığı Kattı Karıştırdı! Yusuf ve Pelin’e Tokat İndi…
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!” mask
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den Son Dakika Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… “Yok Artık!” mask
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den Son Dakika Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL