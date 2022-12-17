Asgari Ücretin Sınırı Çizildi! Masada En Az Konuşulan Rakam Belli… 5.500 TL’den Sonra 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun!
Toplantıların devam ettiği asgari ücret için gözler şimdilerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan gelecek olan habere kilitlendi. İlk iki toplantı yapılmışken; işveren ile işçi temsilleriyle hükümeti aynı masada toplayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, taraflardan gelen rakamları da masaya yatırdı. İşte detaylar...
Toplantıların devam ettiği asgari ücret için gözler şimdilerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan gelecek olan habere kilitlendi. İlk iki toplantı yapılmışken; işveren ile işçi temsilleriyle hükümeti aynı masada toplayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, taraflardan gelen rakamları da masaya yatırdı. Öte yandan işçi cephesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği rakam şimdiden merak ile beklenmeye başladı. Peki, 2023 yılı asgari ücreti ne kadar? Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 13:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.