A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var…

Bu cumartesi başlayacak olan indirimlerini de kamuoyu ile paylaşmış olan A101 marketleri, peynirden fasulyeye; hijyenik pedden çamaşır deterjanına kadar pek çok üründe indirime gitti. Piyasanın çok altında fiyatlar sunan A101 marketleri, çeyiz ürünleri gibi kategorik ürünlerde de indirimler gerçekleştireceğini duyurdu! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 17-22 Aralık aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? A101 marketleri aktüel ürün kataloğu indirimleri neler? İşte A101 marketleri 17 – 22 Aralık 2022 aktüel ürün kataloğu indirimleri…

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