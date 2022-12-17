A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var…
Bu cumartesi başlayacak olan indirimlerini de kamuoyu ile paylaşmış olan A101 marketleri, peynirden fasulyeye; hijyenik pedden çamaşır deterjanına kadar pek çok üründe indirime gitti. Piyasanın çok altında fiyatlar sunan A101 marketleri, çeyiz ürünleri gibi kategorik ürünlerde de indirimler gerçekleştireceğini duyurdu! İşte A101 marketlerde çeyiz dizenleri mutlu edecek indirimler...
Bu cumartesi başlayacak olan indirimlerini de kamuoyu ile paylaşmış olan A101 marketleri, peynirden fasulyeye; hijyenik pedden çamaşır deterjanına kadar pek çok üründe indirime gitti. Piyasanın çok altında fiyatlar sunan A101 marketleri, çeyiz ürünleri gibi kategorik ürünlerde de indirimler gerçekleştireceğini duyurdu! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 17-22 Aralık aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? A101 marketleri aktüel ürün kataloğu indirimleri neler? İşte A101 marketleri 17 – 22 Aralık 2022 aktüel ürün kataloğu indirimleri…
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17 Ara 2022 - 13:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.