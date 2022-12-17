- 17 Ara 2022 - 13:19 G: 17 Ara 2022 - 13:24

İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?

Personel alımlarını sürdüren kamu kurum ve kuruluşları arasına geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısa adıyla TCDD de eklendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bir ilan yayımlayan TCDD, yeni alacağı personele ilişkin bilgi verdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile alım yapacak olan TCDD, personel alım şartlarına ilişkin de bilgi verdi. İşte detaylar...

Personel alımlarını sürdüren kamu kurum ve kuruluşları arasına geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısa adıyla TCDD de eklendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bir ilan yayımlayan TCDD, yeni alacağı personele ilişkin bilgi verdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile alım yapacak olan TCDD, personel alım şartlarına ilişkin de bilgi verdi. Peki, TCDD personel alım ilanına nasıl başvuru yapılır? TCDD personel alım şartları neler? TCDD personel alım başvuru tarihleri ne zaman? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 13:19 - Gündem

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İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor? mask
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