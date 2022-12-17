- 17 Ara 2022 - 13:30 G: 17 Ara 2022 - 13:34

EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…

Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan meselelerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesinde sona gerildi. Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasını beklediği EYT düzenlemesinde son yaklaştıkça pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. İşte EYT ile ilgili merak edilen son detaylar...

Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan meselelerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesinde sona gerildi. Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasını beklediği EYT düzenlemesinde son yaklaştıkça pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. EYT düzenlemesinde yaş kriteri olacak iddialarına yanıt ise geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi! Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinden yararlanma şartları neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Ara 2022 - 13:30 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok… mask
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok…
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı… mask
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı…
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor? mask
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi… mask
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi…
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok… mask
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok…
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri… mask
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri…
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti! mask
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti!
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor… mask
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor…
EYT’li Vatandaşa El Kol Titretecek Haber! Son Dakika Açıklama Geldi, Düzenlemenin Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EYT’li Vatandaşa El Kol Titretecek Haber! Son Dakika Açıklama Geldi, Düzenlemenin Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…
SGK 4a, 4b, 4c’li ve BAĞ-KUR’lu Emeklilerin Maaşları Belli Oldu! Sırtınızdaki Yük Kalkacak; Refaha Ereceksiniz! En Düşük Emekli Maaşı… mask
SGK 4a, 4b, 4c’li ve BAĞ-KUR’lu Emeklilerin Maaşları Belli Oldu! Sırtınızdaki Yük Kalkacak; Refaha Ereceksiniz! En Düşük Emekli Maaşı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…
İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor? mask
İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?
A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var… mask
A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var…
Asgari Ücretin Sınırı Çizildi! Masada En Az Konuşulan Rakam Belli… 5.500 TL’den Sonra 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun! mask
Asgari Ücretin Sınırı Çizildi! Masada En Az Konuşulan Rakam Belli… 5.500 TL’den Sonra 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun!
Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer... mask
Bebek Bekleyen, Kucağına Alan Annelerin Dikkatine! Sütünüz, Çocuğunuzun Cinsiyetine Göre… Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer...
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Aşkı Alev Alev! 14. Bölüm Fragmanı Ortalığı Kattı Karıştırdı! Yusuf ve Pelin’e Tokat İndi… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Aşkı Alev Alev! 14. Bölüm Fragmanı Ortalığı Kattı Karıştırdı! Yusuf ve Pelin’e Tokat İndi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL