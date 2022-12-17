EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…

Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan meselelerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesinde sona gerildi. Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasını beklediği EYT düzenlemesinde son yaklaştıkça pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. EYT düzenlemesinde yaş kriteri olacak iddialarına yanıt ise geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi! Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinden yararlanma şartları neler? İşte, detaylar…

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