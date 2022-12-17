EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…
Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan meselelerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesinde sona gerildi. Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasını beklediği EYT düzenlemesinde son yaklaştıkça pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. İşte EYT ile ilgili merak edilen son detaylar...
Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan meselelerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesinde sona gerildi. Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasını beklediği EYT düzenlemesinde son yaklaştıkça pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. EYT düzenlemesinde yaş kriteri olacak iddialarına yanıt ise geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi! Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinden yararlanma şartları neler? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 13:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.