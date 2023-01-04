- 04 Oca 2023 - 01:57

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un Günleri Ne Zaman? Kısmetse Olur’un Yeni Son Bölümü Yayınlandı!

Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı. İşte Kısmetse Olur programından son detaylar...

Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı.

Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını henüz yeni izlemeye başlayacak olanların kafasında pek çok soru işareti belirdi. Peki, Kısmetse Olur’un 21. bölümü yayınlandı mı? Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un günleri ne zaman? İşte, detaylar…

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04 Oca 2023 - 01:57 - Dizi Haberleri

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