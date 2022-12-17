- 17 Ara 2022 - 13:37 G: 17 Ara 2022 - 14:07

Kısmetse Olur’un 6. Bölümü Yayınlandı! Kısmetse Olur Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un Günleri Ne Zaman?

Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı. İşte Kısmetse Olur programından son detaylar...

Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını henüz yeni izlemeye başlayacak olanların kafasında pek çok soru işareti belirdi. Peki, Kısmetse Olur’un 6. bölümü yayınlandı mı? Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un günleri ne zaman? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 13:37 - Dizi Haberleri

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