Kısmetse Olur’un 6. Bölümü Yayınlandı! Kısmetse Olur Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un Günleri Ne Zaman?
Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı. İşte Kısmetse Olur programından son detaylar...
Beş yıl aradan sonra yeniden efsanevi yapımlar arasındaki yerini almaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bugün ilk eleme oylamasını yapacağı bilinen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü de heyecanla beklenmeye başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını henüz yeni izlemeye başlayacak olanların kafasında pek çok soru işareti belirdi. Peki, Kısmetse Olur’un 6. bölümü yayınlandı mı? Kısmetse Olur saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un günleri ne zaman? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
17 Ara 2022 - 13:37 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.