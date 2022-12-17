Kuru Fasulye Pişirecekler Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Tuvaletten Çıkamama Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor…
Türk mutfağının en temel yemeklerinden biri olan kuru fasulye, yanına pilav gibi yardımcı yemekler ile yıllardır tüketiliyor. Lezzetine hiçbir diyeceğimiz bulunmayan kuru fasulyenin sindirim açısından birtakım zorluklar bulunuyor. Midede gaz yapan kuru fasulye, doğru pişirildiğinde ise hiçbir sindirim problemine yol açmıyor! İşte güzel bir Kuru Fasülye yemeği ile ilgili merak edilen detaylar...
Türk mutfağının en temel yemeklerinden biri olan kuru fasulye, yanına pilav gibi yardımcı yemekler ile yıllardır tüketiliyor. Lezzetine hiçbir diyeceğimiz bulunmayan kuru fasulyenin sindirim açısından birtakım zorluklar bulunuyor. Midede gaz yapan kuru fasulye, doğru pişirildiğinde ise hiçbir sindirim problemine yol açmıyor! Peki, kuru fasulye pişirmenin püf noktaları nelerdir? Kuru fasulye neden gaz yapar? Kuru fasulyenin gaz yapmasını ne engeller? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 13:40 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.