Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ara 2022 - 13:40

Kuru Fasulye Pişirecekler Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Tuvaletten Çıkamama Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor…

Türk mutfağının en temel yemeklerinden biri olan kuru fasulye, yanına pilav gibi yardımcı yemekler ile yıllardır tüketiliyor. Lezzetine hiçbir diyeceğimiz bulunmayan kuru fasulyenin sindirim açısından birtakım zorluklar bulunuyor. Midede gaz yapan kuru fasulye, doğru pişirildiğinde ise hiçbir sindirim problemine yol açmıyor! İşte güzel bir Kuru Fasülye yemeği ile ilgili merak edilen detaylar...