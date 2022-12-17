Kobra Murat’ın Kızı Alev Alev Yaktı! Fiziği, Güzelliğiyle, Duruşu… Bakanların Dibi Düştü! “Beni Damat Olarak Al Be Reis!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kobra Murat’ın kızı alev alev yaktı! Fiziğiyle, güzelliğiyle ve duruşuyla herkesin dikkatini üzerine çeken Kobra Murat’ın kızına bakanların resmen dibi düştü. Birçok kişi ise “Beni damat olarak al be reis” yorumlarını yaparak hayran kaldıklarını itiraf ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sahne adı Kobra Murat olan Murat Divandiler, hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Çıkarmış olduğu “Kaliteyiz Markayız Havalıyız”, “Yemekte Yaparım Salçayla”, “Saltanat Gaydası” gibi birbirinden başarılı şarkılara imzasını atan Kobra Murat, kızıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.