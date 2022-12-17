- 17 Ara 2022 - 13:55 G: 17 Ara 2022 - 14:19

Kobra Murat’ın Kızı Alev Alev Yaktı! Fiziği, Güzelliğiyle, Duruşu… Bakanların Dibi Düştü! “Beni Damat Olarak Al Be Reis!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kobra Murat’ın kızı alev alev yaktı! Fiziğiyle, güzelliğiyle ve duruşuyla herkesin dikkatini üzerine çeken Kobra Murat’ın kızına bakanların resmen dibi düştü. Birçok kişi ise “Beni damat olarak al be reis” yorumlarını yaparak hayran kaldıklarını itiraf ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sahne adı Kobra Murat olan Murat Divandiler, hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Çıkarmış olduğu “Kaliteyiz Markayız Havalıyız”, “Yemekte Yaparım Salçayla”, “Saltanat Gaydası” gibi birbirinden başarılı şarkılara imzasını atan Kobra Murat, kızıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı! mask
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı!
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın İpi Kesildi! Fatih En Sonunda Mideleri Bulandırdı! “Utanmaz Adam!” Bir Aile Dağılıp Gitti…
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!” mask
TikTok Fenomeni Taha Duymaz Kıyameti Kopardı! Ağzı, Yüzü Her Yeri Değişmişti; Açıklamaları Twitter’ı Salladı! “Utanır Mısın? Sanmam!”
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den Son Dakika Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… “Yok Artık!” mask
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij’den Son Dakika Kararı! Ali Koç’un Radarına Takılıp Herkesi Şok Etmişti… “Yok Artık!”
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer… mask
Bige Önal Kimdir? Bige Önal Hangi Dizilerde Oynadı? Bige Önal’ın Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Meğer…
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir? mask
Farah Zeynep Abdullah’tan Kötü Haber! Farah Zeynep Abdullah Kimdir, Kaç Yaşındadır? Farah Zeynep Abdulah’ın Sevgilisi Kimdir?
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik Esmer Bomba Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bu da Kalp Be!”
Gülben Ergen Günay'ı Salladı! mask
Gülben Ergen Günay'ı Salladı!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu, Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuru Fasulye Pişirecekler Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Tuvaletten Çıkamama Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor… mask
Kuru Fasulye Pişirecekler Bunu Sakın Atlamayın! Meğer Tuvaletten Çıkamama Nedeniniz Buymuş! Öğrenenler Şok Oluyor…
Kısmetse Olur’un 6. Bölümü Yayınlandı! Kısmetse Olur Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un Günleri Ne Zaman? mask
Kısmetse Olur’un 6. Bölümü Yayınlandı! Kısmetse Olur Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Kısmetse Olur’un Günleri Ne Zaman?
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…
İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor? mask
İŞKUR 19 – 50 Yaş Arasında Çalışacak Eleman Arıyor! En Az 9.850 TL Maaş Verilecek; Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?
A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var… mask
A101 Market Çeyiz Dizenlere Bombayı Patlattı! 249 Liraya Kadar Düştü; Kapış Kapış Satılıyor! Stok Yapan Bile Var…
Asgari Ücretin Sınırı Çizildi! Masada En Az Konuşulan Rakam Belli… 5.500 TL’den Sonra 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun! mask
Asgari Ücretin Sınırı Çizildi! Masada En Az Konuşulan Rakam Belli… 5.500 TL’den Sonra 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL