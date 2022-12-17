Kobra Murat’ın Kızı Alev Alev Yaktı! Fiziği, Güzelliğiyle, Duruşu… Bakanların Dibi Düştü! “Beni Damat Olarak Al Be Reis!”

Sahne adı Kobra Murat olan Murat Divandiler, hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Çıkarmış olduğu “Kaliteyiz Markayız Havalıyız”, “Yemekte Yaparım Salçayla”, “Saltanat Gaydası” gibi birbirinden başarılı şarkılara imzasını atan Kobra Murat, kızıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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